11/11/2026 11:21

【外圍經濟】達拉斯聯儲行長倡再加息兩次，費城聯儲行長：逐步收緊貨幣政策合適

《經濟通通訊社11日專訊》聯儲局下次議息會議將於12月8日至9日舉行，美國剛公布的10月通脹數據高於市場預期，聯儲局官員釋出偏鷹派訊號，市場對聯儲局12月加息的預期升溫。



達拉斯聯儲銀行行長洛根表示，聯儲局至少仍需加息兩次，每次0.25厘，並可能於今年冬季加快加息步伐，以防通脹壓力進一步擴散及根深蒂固。



洛根表示，通脹壓力不單來自能源價格及關稅，亦涉及更廣泛的持續性因素，即使短期衝擊消退，相關壓力仍可能延續。她認為現行貨幣政策仍寬鬆，需要進一步收緊。



費城聯儲銀行行長保爾森（Anna Paulson）則稱，她傾向逐步收緊貨幣政策，而不是貿然採取大幅加息行動。



保爾森認為，目前工資壓力仍然有限，長期通脹預期也與美聯儲2%的政策目標保持一致。不過，10月核心CPI高於市場預期，顯示潛在價格壓力未消退，「目前，進一步循序漸進地收緊貨幣政策似乎是合適的」。(yc)