11/11/2026 15:42

【外圍經濟】英國籲民眾做好防災準備掀囤貨潮，罐頭樽裝水銷量飆升

《經濟通通訊社11日專訊》英國政府10月22日啟動「做好準備」(Be Ready)宣傳運動，呼籲民眾為惡劣天氣或網絡攻擊等危機做好準備，儲備三天基本物資。市場研究公司Worldpanel by Numerator數據顯示，應急物資銷量大增。



運動啟動後十天內，消毒搓手液銷量較去年同期大增83%，樽裝水升67%，罐頭及樽裝食品銷量亦增長37%，每日平均增加約40萬人購買肉類罐頭。



研究機構指出，這並非恐慌性搶購，而是民眾在日常購物中順道添置政府建議清單上的物資。在10月22日至11月2日的十天內，罐頭及樽裝食品銷售額由去年同期的5820萬英鎊，大增至7950萬英鎊。樽裝水銷售額亦由去年同期的1360萬英鎊躍升至2280萬英鎊。



首相貝安德強調每個人都應在家中備有足夠物資，以備度過突發難關。(rc)