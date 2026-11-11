11/11/2026 16:11

【外圍經濟】達利歐：中期選舉帶來新財政挑戰，或引發美國市場動盪

《經濟通通訊社11日專訊》全球最大對沖基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）表示，不看好中期選舉能為美國經濟帶來所需的改變，而是會帶來財政挑戰。



他警告，美國正面臨迫在眉睫的債務危機，隨著民主黨準備掌控國會兩院並就支出問題與共和黨博弈，債券市場正籠罩在新的財政問題陰影下，恐進一步推高短期債券孳息率，且投資者將美債視為「避險資產」的信心亦可能下降。



達利歐在社交平台撰文指出，資金問題的博弈恐異常激烈，爭鬥與不確定性將令投資者傾向規避支付風險。他對民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）出任參議院銀行委員會主席表示擔憂，預期將引發更多波及金融市場的衝突。



他認為新國會議員就職前的短暫時期至關重要，關鍵在於投資者究竟會面臨兩黨僵局，還是有望迎來有助應對政府支出問題的財政妥協。



達利歐預計財政危機將在未來數月密集浮現，包括12月11日特朗普總統任期內的臨時撥款到期，隨後聯邦債務預計在2027年3月觸及上限，財政部籌資手段亦料於2027年秋季耗盡。(rc)