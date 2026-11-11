11/11/2026 09:42

工銀亞洲成功完成香港地區首筆「數幣達」跨境匯款

《經濟通通訊社11日專訊》中國工商銀行（亞洲）成功完成香港地區首筆通過「數幣達」（CBETS，即「Cross-border e-CNY Transfer Services」）跨境結算綜合服務平台進行的數字人民幣跨境匯款，協助企業客戶從中國內地將數字人民幣資金跨境匯至中國工商銀行（亞洲）的企業賬戶，打通內地與香港的CBETS跨境企業結算渠道，令跨境貿易便利化倍添數字動能。



中國工商銀行（亞洲）執行董事、副行政總裁兼替任行政總裁顧旋表示，該行作為首批直接參與CBETS的境外銀行，本次成功完成香港地區首筆CBETS跨境數字人民幣匯款，標誌著該行向企業資金出海提供了高效、便捷的全新路徑。這一重大戰略升級與關鍵突破充分展現了央行數字貨幣在降低跨境結算成本、提升資金周轉效率與透明度方面的核心優勢。



近年來，中國工商銀行（亞洲）持續豐富跨境人民幣業務場景，先後開展香港市場首筆人民幣綠色貿易融資交易、首筆跨境人民幣「不落地」購匯交易、人民銀行及國家外管局聯合發布《關於境內企業境外上市資金管理有關問題的通知》後首筆港股上市人民幣匯回業務、數字人民幣香港試點、「跨境支付通」等多項跨境人民幣創新業務。



該行同時積極布局數字人民幣跨境支付領域，透過多邊央行數字貨幣橋(mBridge)、CBETS等平台構建覆蓋貿易全流程的智能化跨境金融服務體系。(bi)