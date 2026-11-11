11/11/2026 10:53

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▷ 渣打銀行擔任聯席主承銷商，總認購額540.4億元

▷ 債券分3年及5年期，定價1.4%與1.5%

《經濟通通訊社11日專訊》渣打銀行作為聯席主承銷商，支持中國財政部在加拿大成功發行兩個年期、規模合共40億元人民幣的離岸人民幣綠色主權債券。此次發行不僅是中國財政部首次在當地發行主權債券，也是北美地區首筆離岸人民幣綠色主權債券，同時亦是中國財政部首次在同一年度內完成兩筆離岸人民幣綠色主權債券發行。該債券根據《中華人民共和國綠色主權債券框架》發行，並獲DNV Business Assurance Limited及聯合綠色發展有限公司提供第二方意見。此次發行包括3年期和5年期兩個年期，最終定價分別為1.4%和1.5%，進一步鞏固中國及其他主權發行人在國際資本市場的人民幣債券定價基準。自2011年以來，渣打銀行參與了中國財政部每一次離岸債券發行，包括於2025年支持其在英國倫敦，以及2026年5月在香港成功發行綠色債券。渣打銀行人民幣國際化業務兼銀行及券商業務全球總裁張曉蕾表示，中國財政部此次在加拿大成功發行綠色人民幣債券，進一步拓闊了離岸人民幣債券的全球發行版圖，有效提升人民幣在北美市場的融資與配置功能。此次發行向全球釋放中國持續擴大金融對外開放、穩步推進人民幣國際化的明確信號，有助進一步提升人民幣資產的全球認受性與配置吸引力，助力完善離岸人民幣生態體系建設。投資者的踴躍認購亦充分彰顯國際資本市場對中國主權信用的高度認可，以及對人民幣資產長期投資價值的堅定信心。渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，是次交易於2026年11月5日正式公布後，吸引來自多個地區的國際投資者廣泛關注與積極參與，總認購金額540.4億元，是發行金額的13.5倍。除獲北美投資者積極參與外，該筆交易亦吸引到新的主權機構及超主權機構投資者參與中國財政部離岸人民幣債券發行，進一步豐富全球投資者基礎，並提升離岸人民幣市場的國際影響力。(bi)