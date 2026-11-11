11/11/2026 11:34
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息回升至2.59厘，三個月拆息報3.16厘
《經濟通通訊社11日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.59452厘，升0.732基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.15691厘，升0.072基點。
隔夜息報3.10952厘，升71.345基點；一周拆息跌1.66基點，報2.49048厘，兩周則跌1.661基點，報2.49071厘。長息方面，六個月拆息跌0.31基點，報3.30089厘，一年期則升1.464基點，報3.79143厘。
港元匯價今日在7.8445-7.8460之間上落，最新報7.8459。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報3.10952厘，升71.345基點；一周拆息跌1.66基點，報2.49048厘，兩周則跌1.661基點，報2.49071厘。長息方面，六個月拆息跌0.31基點，報3.30089厘，一年期則升1.464基點，報3.79143厘。
港元匯價今日在7.8445-7.8460之間上落，最新報7.8459。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.10952
|+71.345
|一周
|2.49048
|-1.66
|兩周
|2.49071
|-1.661
|一個月
|2.59452
|+0.732
|兩個月
|3.04411
|-1.065
|三個月
|3.15691
|+0.072
|六個月
|3.30089
|-0.31
|一年
|3.79143
|+1.464
資料來源：香港銀行公會