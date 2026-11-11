11/11/2026 12:34

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指AI投資週期轉向可持續增長評估

▷ 投資者關注資本需求與融資壓力影響發展

▷ 2028年新基建項目或受政治及審批因素延滯

《環富通基金頻道11日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球股票投資組合專家Jennifer Martin指，環球股市正處於潛在的重要轉型階段，投資者重新評估人工智能(AI)投資周期的發展步伐、美國選舉的影響，以及科技板塊以外的投資機遇。儘管AI基本面仍然向好，但市場愈來愈關注相關投資的資本需求、融資壓力，以及高速增長能否持續。*對AI長遠發展潛力看法正面，惟需更審慎挑選投資對象*該行認為，選舉結果或反映市場傾向經濟及政策變革以較溫和的步伐推進，而信貸融資能力受限及資金競爭加劇等現有壓力，亦可能因此進一步加深。快速放寬監管及AI投資急速擴張的環境，可能帶來愈來愈大的衝擊。若發展步伐適度放緩，或有助建立更可持續的平衡，令經濟增長略為放緩，同時通脹及實質利率亦可能下降；若地緣政治緊張局勢緩和，這種情況將更有可能出現。儘管對算力基建需求依然強勁，但投資者的關注焦點正從資本開支規模，轉向增長的可持續性、融資需求及投入資本回報率。這種轉變正加劇市場波動，尤其是過去在AI基建擴張浪潮中表現突出的企業。該行對AI的長遠發展潛力仍持正面看法。然而，隨著資本需求上升、增長步伐轉變，以及企業愈來愈依賴外部融資，投資者需要更審慎地挑選投資對象。未來的投資機遇將更取決於企業能否將增長潛力轉化為持續穩健的盈利及具吸引力的投資回報。*AI基建需求維持強勁，惟新項目推進或2028年開始受影響*該行認為AI領域仍有龐大的投資需求，超大型雲端服務供應商(hyperscalers)在2027年的資本開支甚至可能超出市場預期。市場對中央處理器(CPU)、伺服器及相關配套基建的需求持續強勁，但電力供應及項目審批仍是限制基建擴張的主要因素。值得注意的是，不少原定於2026年及2027年推進的基建項目已取得所需許可，或正處於施工階段，因此短期資本開支前景仍較明朗。然而，受選舉相關的政治阻力及目前項目審批進度放緩影響，新基建項目的推進或會從2028年下半年開始受到影響。與此同時，預期2028年將有更多新增基建產能投入運作。隨著供應緊絀的情況逐步緩解，市場訂單需求或會回歸正常水平，甚至可能引發庫存調整，即使AI的實際應用仍在持續擴展。隨著AI投資周期逐步演變，投資者更需要分辨哪些需求主要由短期供應緊張所推動，以及哪些企業真正具備持續增長的能力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。