11/11/2026 12:36

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 施羅德投資維持美國國債中性立場

▷ 首選加拿大及歐洲債市

▷ 上調歐洲企業債券看法至中性

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資環球固定收益主管Julien Houdain指，過去一個月，見證了聯儲局加息、政府債券市場大幅波動、歐元區主權債務疑慮重燃，以及全球半導體股價出現波動。政治及市場局勢依然瞬息萬變。該行由情境概率分析入手，更加堅定地將「經濟回暖」設為核心情境，而涉及聯儲局額外加息三次或以上的「經濟過熱」情境則維持作為主要的尾部風險。該行將維持利率不變（「經濟穩定」）或減息（「經濟過冷」）的概率調低至零。按照該行對經濟增長、通脹及勞動市場的前景預測，必須出現顛覆性的巨變，這些情境才有可能實現。市場則繼續對「經濟過熱」情境給予顯著更高的概率。*通脹可望於明年上半年改善，對美經濟前景維持正面看法*該行先前曾指，聯儲局有必要收緊貨幣政策，但這很可能只是一次「調整周期」。通脹依然偏高，而近期的消費者物價指數(CPI)數據亦再次印證了這一點。不過，整體通脹問題的程度尚算溫和，各項核心通脹指標大約處於2.2%至3%區間。儘管核心通脹在未來數月或會維持黏性，但隨著關稅及其他暫時性壓力的影響減退，有理由相信，通脹情況可望於2027年上半年有所改善。短期內，服務業通脹持續高企，將促使聯儲局繼續加息；但如果2027年的通脹前景逐步改善，將有助限制本輪加息周期最終的加息幅度。在經濟增長方面，該行對美國經濟前景維持正面看法。消費表現保持穩健，科技硬件及人工智能(AI)基礎設施的重金投資亦為經濟增長帶來顯著支持。預期近期AI相關股票的波動只屬短暫現象，相關投資計劃依然強勁。若AI相關投資明顯轉弱，或會對整體經濟構成風險，但就目前而言，這仍屬於尾部風險，而非該行的基本預測情境。因此，該行對美國國債維持中性立場。市場已在很大程度上反映聯儲局加息周期的預期，而10年期美國國債收益率升至5%以上，提供具吸引力的收益。不過，考慮到經濟增長仍然良好、通脹仍高於政策目標，加上聯儲局剛展開加息周期，目前使美國國債大幅跑贏大市的催化劑依然欠奉。*首選債市仍是加拿大和歐洲，對美國企業債券保持審慎*該行首選的債券市場依然是加拿大和歐洲。加拿大當地經濟狀況維持溫和，核心通脹下跌至低於目標的風險大於超出目標的風險，同時勞動市場亦已轉弱。加拿大央行近期採取了較為鷹派的取態，但市場已在很大程度上反映了未來進一步大幅收緊貨幣政策的預期。歐元區則面臨不同的環境。隨著能源價格高企推升通脹，歐洲央行仍處於加息周期中。然而，主權債券市場已出現受壓跡象，而貨幣政策收緊對經濟造成影響的跡象亦愈趨明顯。預期歐洲央行在12月至少會再加息一次，但相信其實際加息幅度未必如目前市場預期般進取。債券資產配置方面，該行對歐洲投資級別及高收益企業債券的看法均上調至中性。該行一直認為其基本因素穩健，但估值偏高。信貸息差近期擴闊，令該板塊更具吸引力。相比之下，該行對美國企業債券保持審慎，因為當地的估值調整幅度相對較小。同時，該行將新興市場本地貨幣債券上調至正面看法，在墨西哥等國家看到投資機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。