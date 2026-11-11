11/11/2026 14:20

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美國中期選舉10州41項數據中心議案被限制或否決

▷ 景順指市場或誇大暫停數據中心建設擔憂

▷ 德州等州選舉結果引發數據中心建設關注

《環富通基金頻道11日專訊》景順首席環球市場策略師Brian Levitt指，美國中期選舉帶來的一個重要啟示是，民眾對數據中心的態度正在轉為負面。數據中心會消耗大量電力和水資源，亦可能為附近社區帶來持續的噪音。隨著數據中心的需求不斷增加，大眾對電力成本的憂慮亦隨之升溫。與此同時，數據中心日益成為選民對人工智能(AI)另一重憂慮的具體對象，即數據中心內開發的技術最終可能取代部分就業崗位。在選舉中，10個州共有41項與數據中心相關的投票議案。幾乎在所有這些議案中，選民均支持限制措施，或否決了有利於數據中心發展的提案。德州、佐治亞州和俄亥俄州均是數據中心發展的重要市場，而此次選舉結果令市場開始關注，部分州及地方社區對進一步興建數據中心是否仍然持開放態度。市場對大範圍暫停數據中心建設的憂慮可能有所誇大。不過，即使沒有出現全面禁令，市場亦可能重新評估此前的預期。如果AI相關資本開支已成為經濟增長的重要推動力，同時「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)帶來的財政刺激效應逐漸消退，而AI相關盈利增長亦已成為企業盈利的重要來源，那麼AI建設放緩勢必會帶來影響。市場亦將迅速反映相關變化在資產價格之中。*大型科企估值已回落，建設放緩或紓緩部分憂慮*首先，目前市場的調整並非始於通常意味著結構性增長趨勢接近尾聲的極端估值水平。今年以來，許多大型科技公司的估值實際上已經回落，原因是盈利增長超越股價升幅。這種脫節反映出市場憂慮AI投資主題能否持續、企業投入的資本是否過於龐大，以及較高利率環境所帶來的影響。市場可能需要適應基建發展放緩的局面，但並不一定需要像典型投機泡沫爆破時般消化極端估值。其次，建設放緩反而可能紓緩市場目前的部分憂慮。許多投資者日益擔心投放於AI基建的資本規模過於龐大，以及這些投資可能對部分大型科技公司的自由現金流造成壓力。數據中心建設放緩，最終可能促使企業在資本開支方面更加審慎。這亦可能有利於已掌握龐大算力資源的企業。超大規模雲端服務商擁有規模優勢、現有基建及融資渠道的支持，而較新及投機性較強的市場參與者則不具備這些優勢。換言之，對新建數據中心的限制反而可能進一步鞏固現有大型企業的競爭優勢。*投資放緩或紓緩利率壓力，AI需求仍持續增長*第三，投資放緩可能進一步紓緩利率壓力。AI基建投資趨緩可能拖慢整體經濟增長，並對美國利率形成進一步的下行壓力。這可能有助部分紓緩估值壓力，同時降低聯儲局進一步加息的必要性。而最重要是，AI的基本面投資理據並未消失。AI需求仍在持續增長。企業仍在不斷採用AI，技術亦在持續進步。這一切並沒有因為上周的美國中期選舉或市場拋售而發生改變。真正發生變化的是為滿足這些需求而建設相關基建的時間表。項目可能轉移至更願意接受相關發展的州份和社區。那些希望獲得數據中心相關投資、就業機會和稅收收入的州份，可能會爭取遭其他社區拒絕的項目。推動相關建設的誘因依然非常強勁。改變的可能是建設時間表，而不一定是最終結果。就短期而言，AI基建發展放緩，可能有利於股市中防守性較強的板塊及質素較高的債券。不過，重要的是要區分AI投資周期被拉長和AI投資周期結束，這是兩種截然不同的情況。最後，自1938年以來，每次美國中期選舉後的12個月內，股市均錄得升幅。大型企業將更嚴格控制資本開支、估值回復合理水平，加上聯儲局未來可能採取更寬鬆的政策，這些因素令人有理由相信，相關上漲趨勢可能不會在未來12個月內迎來結束。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。