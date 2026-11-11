11/11/2026 14:36

《行業數據》中汽協：10月汽車產銷量均超300萬輛，新能源佔新車總銷量逾六成

《經濟通通訊社11日專訊》據央視新聞報道，中國汽車工業協會今日發布的最新數據顯示，10月汽車產銷量均超過300萬輛，較9月有所增長；其中，新能源汽車產銷量分別為201.7萬輛和194萬輛，同比分別增長13.8%和13.1%，銷量佔汽車新車總銷量的64.3%。



報道指出，今年以來，新能源汽車市場主體地位不斷鞏固，累計銷量佔比持續提升，首10個月累計佔比達54.8%。以新能源乘用車為例，10月在國內乘用車市場的銷量佔比超過七成。



數據還顯示，中國汽車出口量已連續五個月超過100萬輛，新能源汽車出口佔比連續五個月超過50%。其中，10月新能源汽車出口60.6萬輛，同比增長1.4倍。(wn)