11/11/2026 08:44

【ＡＩ泡沫】黃仁勳婚外情對象是否中國公民？京：中國間諜論純屬污衊

《經濟通通訊社11日專訊》11月10日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。外媒提問與黃仁勳關係密切的Alice Huang（黃樂）是否為中國公民，以及目前身在何處。對此，郭嘉昆道：「我們此前已經就此作出回應，所謂『中國間諜』的論調純屬捕風捉影，污衊抹黑。」



據早前報道，英偉達(US.NVDA)創始人兼首席執行官黃仁勳在致員工信中，承認對妻子不忠，並為此向家人、員工及股東致歉。英偉達董事會針對涉及的安全疑慮啟動獨立調查。



美國總統特朗普就此事發表回應，稱黃仁勳是個「很好的人」。在被問及是否計劃讓黃仁勳隨同他進行亞洲之行時，特朗普表示他還不知道，但願意帶其同行。



此前美媒曝光黃仁勳與一名中國籍女商人關系密切，並炒作該女子從事「中國情報活動」，掀起此次風波。(ry)