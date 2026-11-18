11/11/2026 15:42

【聚焦ＡＰＥＣ】中日領導人是否將在APEC會晤？中國外交部：積極履行東道主義務

《經濟通通訊社11日專訊》亞太經合組織(APEC)峰會下周三至周四(18-19日)在深圳舉行。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，法新社記者提問，在下周的APEC峰會上，中日領導人是否將舉行會晤？如果是的話，雙方會討論些甚麼議題？



對此，外交部發言人郭嘉昆表示，作為2026年APEC東道主，中方積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。



據日本共同社報道，日本正爭取在APEC期間，安排首相高市早苗與中國國家主席習近平舉行正式會談，但相關協調進展不順。報道稱，中方強烈批評高市去年11月的涉台國會答辯，不改拒絕對話的姿態。報道引述中方消息人士指出，在主要與會國家中，日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家。在習近平將盛情接待美俄等國首腦的情況下，高市可能會受到冷遇。(jq)