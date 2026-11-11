11/11/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三周低，即期開市貶103點子報6.6785

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7191，較上個交易日跌24點子，創10月22日以來近三周新低，較市場預測偏弱約340點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開103點子，報6.6785，上個交易日即期匯率收盤報6.6682。



隔夜美國公布的通脹數據高於市場預期，美聯儲官員發表鷹派言論，這強化了市場對美聯儲12月加息的押注，美指和美債收益率均明顯回升，夜盤時段人民幣也承壓。今日人民幣中間價跟隨回落，不過偏結匯狀況或限制即期匯價調整空間。



市場人士稱，除非美股出現大幅下跌，年內市場料更多聚焦聯儲政策節奏；結匯需求仍將支撐人民幣匯價，但若外部美元持續強勢，年內人民幣升勢或進一步放緩。(jq)