11/11/2026 16:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌23點子，報6.6705

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6705，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，全日在6.6697至6.6785之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升82點子，報6.6685。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7191，較上個交易日跌24點子，創10月22日以來近三周新低，較市場預測偏弱約340點。



市場人士表示，美國通脹超預期，且就業狀況穩健，強化了市場對美聯儲將維持緊縮預期；美元指數重返102關口上方，人民幣也順勢承壓。



馬來亞銀行認為，近期美元指數雖然上行，但並未突破之前的變動區間。國際油價下跌以及季節性因素影響，美元指數料將轉弱。中國人行對人民幣中間價的定價機制未改變，預計人民幣年內仍將維持在6.62-6.70區間震盪。(jq)