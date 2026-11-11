11/11/2026 10:03

【ＡＩ泡沫】美媒：黃仁勳與黃樂關係促成75億美元英偉達晶片運往中國

《經濟通通訊社11日專訊》市場研究機構The Information引述知情人士指，英偉達行政總裁黃仁勳與新加坡企業Megaspeed前高層黃樂交往，二人的關係據報促成總值至少75億美元的英偉達晶片出貨到中國。



報道指，黃樂聯同丈夫及胞姊，在中國及新加坡建立企業網絡以收購英偉達晶片。其中核心是2023年6月成立的上海世紀利通，該公司同年10月取得英偉達首選雲端夥伴資格，獲得優先取得晶片權利。



報道亦指，當受美國出口管制限制的晶片訂單停滯時，黃樂便利用與英偉達及其分銷商的關係確保供應，協助約24萬顆H100、H200及部分A100晶片流入中國。(rc)(zz)