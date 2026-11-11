11/11/2026 10:33

【ＡＩ泡沫】特朗普據報5月赴華途中，已獲魯比奧告知黃仁勳與黃樂之事，被批置若罔聞

《經濟通通訊社11日專訊》據《紐約時報》報道，美國總統特朗普今年5月前往中國途中，國務卿魯比奧在空軍一號上向他簡報，英偉達行政總裁黃仁勳與新加坡數據中心公司Megaspeed前高階主管黃樂有親密關係一事。



特朗普聽取簡報後未受太大觸動，仍按計劃在阿拉斯加讓黃仁勳登上空軍一號。不過，兩人僅短暫見面，黃仁勳幾乎整趟飛行都待在飛機另一獨立區域。美國國務院拒絕評論，白宮發聲明否認報道，但未進一步說明。



《紐約時報》報道指出，這次簡報先前未經報導，也是特朗普7個月內至少第2次獲告知黃仁勳與黃樂關係的情報，與他周一（9日）稱沒聽說過此事的說法矛盾。



參議院少數黨領袖、民主黨議員舒默稱，不能相信特朗普對此事竟置若罔聞，批評他玩忽職守，並指特朗普必須向國會解釋。(rc)