11/11/2026 10:46

【ＡＩ泡沫】CoreWeave上調年度營收展望，緩解市場對其業務放緩擔憂

《經濟通通訊社11日專訊》人工智能算力提供商CoreWeave Inc(US.CRWV)單季業績超出分析師預期，公司上調年度預測，緩解投資者對這家債務負擔沉重的公司業務放緩的擔憂。



該公司周二（10日）在聲明中表示，預計今年營收為130億至133億美元。公司此前的預測區間上限為132億美元。



第三季度營收增至36.6億美元，分析師預測均值為35.6億美元。公司每股虧損1.27美元，好於分析師預計的每股虧損1.46美元。



財報發布後，CoreWeave股價周二盤後上漲約5%。截至周二收盤，該股今年以來下跌32%。



這份業績給遭受重創的新雲行業帶來些許安慰，新雲企業為AI開發商提供算力。儘管CoreWeave一直在簽下新客戶並擴建基礎設施，但快速擴張的支出和沉重的債務負擔，一直令投資者擔憂。(rc)