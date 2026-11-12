12/11/2026 16:57
《外圍焦點》多名美聯儲官員發表演說，美國公布成屋銷售等數據
摘要
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▷ 美股三大指數收升，道指漲254點至52486點
▷ 多名美聯儲官員將於今晚發表經濟相關演說
▷ 美國將公布成屋銷售及失業救濟金申請數據
▷ 多名美聯儲官員將於今晚發表經濟相關演說
▷ 美國將公布成屋銷售及失業救濟金申請數據
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克與學生交流。11:00pm，美聯儲理事巴爾在耶魯大學管理學院主辦的線上活動中，以人工智慧與不平等為題發表演說。11:30pm，歐洲央行副總裁武伊契奇出席由國際貨幣基金(IMF)與歐洲央行共同舉辦的IMF歐洲地區經濟展望報告「選擇成長」發布活動，並參與座談。13日凌晨12:15am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一會議上參加主持問答環節。2:10am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在一論壇發表主題演講並參與交流。2:30am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德發表演說。
數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由171.8萬降至171萬；首次申請失業救濟金人數料由18.9萬升至19.4萬。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由399萬降至385萬，月率料由1.5%逆轉至下滑3.5%。
在美國，今日公布業績的公司有：極光(US.JG)等。(wa)