12/11/2026 16:57

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數收升，道指漲254點至52486點

▷ 多名美聯儲官員將於今晚發表經濟相關演說

▷ 美國將公布成屋銷售及失業救濟金申請數據

《經濟通通訊社12日專訊》美股三大指數昨日全線造好。人工智能基建公司CoreWeave(US.CRWV)公布業績及上調全年收入展望，並預期於2028年實現盈利，緩解市場對AI投資回報及企業融資能力的憂慮，刺激科技股反彈。道指收市升254點或0.49%，報52486點；標指升98點或1.31%，報7619點；納指升400點或1.6%，報25466點。港股方面，恒生指數收市報24008，跌307點或1.3%，成交2027億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:30pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克與學生交流。11:00pm，美聯儲理事巴爾在耶魯大學管理學院主辦的線上活動中，以人工智慧與不平等為題發表演說。11:30pm，歐洲央行副總裁武伊契奇出席由國際貨幣基金(IMF)與歐洲央行共同舉辦的IMF歐洲地區經濟展望報告「選擇成長」發布活動，並參與座談。13日凌晨12:15am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比在一會議上參加主持問答環節。2:10am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利在一論壇發表主題演講並參與交流。2:30am，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德發表演說。數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由171.8萬降至171萬；首次申請失業救濟金人數料由18.9萬升至19.4萬。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由399萬降至385萬，月率料由1.5%逆轉至下滑3.5%。在美國，今日公布業績的公司有：極光(US.JG)等。(wa)