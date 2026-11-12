24,008.55
-307.37
(-1.26%)
8,056.76
-114.69
(-1.40%)
3,655.83
-24.81
(-0.674%)
4,043.93
-31.78
(-0.780%)
11,197.98
-191.76
(-1.684%)
73,599.9900
-415.2100
(-0.561%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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-415.21
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2,052.0000
-4.3500
-0.212%
12/11/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3570，英國第三季GDP按年升1.9%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|103.904
|102.843
|1.061
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.68/72
|159.69/73
|159.77/81
|歐元/美元
|1.1091/95
|1.1085/89
|1.1089/93
|英鎊/美元
|1.3268/72
|1.3270/74
|1.3272/76
|美元/瑞郎
|0.8318/22
|0.8319/23
|0.8329/33
|美元/加元
|1.4253/57
|1.4255/59
|1.4251/55
|澳元/美元
|0.6819/23
|0.6822/26
|0.6845/49
|紐元/美元
|0.5552/56
|0.5550/54
|0.5560/64
|美元/人民幣
|6.6690/94
|6.6688/92
|6.6717/21
|美元/港元
|7.8442/46
|7.8443/47
|7.8446/45
*上述報價只供參考用