12/11/2026 07:50

【ＡＩ泡沫】黃仁勳再被爆疑與下屬有染，英偉達董事會計劃罷免，股價盤後曾跌8%

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳再被爆疑與一名女下屬有婚外情，《華爾街日報》周三（11日）報道，英偉達董事會正準備罷免黃仁勳，最快周三開會決定其去留。該公司股價盤後曾跌8%。



《紐約時報》引述5名前英偉達員工報道，黃仁勳據報曾與直接向他匯報的醫療保健副總裁鮑威爾(Kimberly Powell)發展婚外情。兩人分別現年63歲及48歲，均已婚。



報道指，兩人今年3月在加州聖荷西出席英偉達會議期間，曾於酒店被拍到有親密舉動。黃仁勳被記者問及兩人關係時，未有正面回應，僅表示不應直接向他查詢，其後掛斷電話。英偉達拒絕置評，鮑威爾亦未有回應。



事件令英偉達企業管治問題進一步受到關注。此前，黃仁勳已承認婚外情，涉及中國女子黃樂。英偉達董事會現已委聘Wachtell律師事務所展開獨立調查，由前聯邦檢察官Joon Kim主導。(yc)