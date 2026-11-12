12/11/2026 08:08

【ＡＩ泡沫】CoreWeave第三季營收大增168%勝預期，收市爆升逾24%

《經濟通通訊社12日專訊》美國AI新型雲端服務商CoreWeave(US.CRWV)公布第三季業績，營收按年大增168%至36.61億美元，勝市場預期，收市股價爆升24.7%。



公司表示，第三季營收增長主要受惠於強勁定價能力及算力交付。期內經調整EBITDA達22.56億美元，按年增長約168%；惟淨虧損擴大至7.09億美元，去年同期為1.1億美元，反映高昂融資及基建成本仍構成壓力。



CoreWeave上調2026年全年營收指引至130億至133億美元，經調整營業收入預測亦提高至12.75億至13.75億美元。公司預計未來三個月可收取約90億美元客戶預付款及訂金，以支持數據中心擴建。



截至第三季末，公司收入訂單儲備達1325億美元，惟全年資本開支預測亦增至370億至390億美元。花旗維持「買入／高風險」評級，目標價128美元，認為公司在營收、產能及定價方面均表現理想，但高資本開支及融資需求仍是主要風險。(yc)