12/11/2026 08:53

【ＡＩ泡沫】投行指黃仁勳婚外情拖累，降低英偉達評級、下調目標價，摩根士丹利剔出「首選股票」名單

《經濟通通訊社12日專訊》周三（11日）美股收市後，英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳被爆出有第二段婚外情，令該公司股價盤後曾暴挫9%，現時跌幅稍為收窄至逾8%。有投行罕有降低英偉達評級。摩根士丹利亦將英偉達剔出「首選股票」名單。



投行Baird分析師發布報告，罕有下調對英偉達股票的評級，從「買入」下調至「中性」，並將英偉達股票的目標價從500美元大幅下調至200美元。



Baird分析師格拉(Tristan Gerra)表示，黃仁勳接連爆出婚外情引發關注，評級下調將維持，直至以下不確定因素消除，包括即將舉行的國會聽證會可能引發的行動；相關調查的最終結論；因風險渠道短期調整及潛在指控而對營收造成的影響得到量化等。



摩根士丹利分析師摩爾(Joseph Moore)也將英偉達從該行的「首選股票」名單剔除，不過仍維持其「增持」評級，以及300美元的目標價。(yc)