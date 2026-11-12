12/11/2026 09:23

【ＡＩ泡沫】市場關注黃仁勳去留，據報白宮不干預英偉達董事會決定，有參議員敦促辭職

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳被爆出有第二段婚外情，疑與女下屬有染，報道指英偉達董事會將開會，決定是否罷免他。總統特朗普已知悉，據報白宮不會干預英偉達董事會的決定。



此前，三名重量級共和黨眾議院議員要求黃仁勳在下周三（18日）出席眾議院閉門聽證會，就他與中國女子黃樂的婚外情及英偉達安全規定作出說明。三人分別是眾議院中國特設委員會主席John Moolenaar、外交委員會主席Brian Mast及情報委員會主席Rick Crawford。



John Moolenaar周三（11日）表示，黃仁勳必須在當天結束前回應，如果他不同意出席，也不提出其他日期，那麼很可能會發出傳票，要求他到場。Brian Mast也表示，委員會準備向黃仁勳發出傳票。



另外，共和黨參議員Kevin Cramer也公開要求黃仁勳辭職。他稱，事件涉及英偉達晶片如此敏感的東西，認為黃仁勳必須下台。(yc)