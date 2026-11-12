12/11/2026 11:00

【外圍經濟】黃仁勳面臨被罷免，刺激避險需求，美長債息率下跌

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳接連爆出婚外情，面臨被罷免，不但衝擊英偉達，也加劇市場對人工智能（AI）交易的疑慮，刺激避險需求。美國長期國債孳息率下跌。



30年期美債孳息率下跌2個基點至5.34%。10年期國債息率亦短暫下跌，隨後在4.99%持穩。



澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong表示，鑑於英偉達對AI投資熱潮乃至全球經濟的重要性，所有市場參與者都密切關注黃仁勳會否被罷免，「所有關於黃仁勳的新聞進一步加劇了市場對AI敘事的懷疑，並引發對美國國債的小幅避險需求」。



不過，交易員仍押注聯儲局進一步加息，2年期債息上漲3個基點至4.77%，5年期債息上漲1個基點至4.83%。（yc）