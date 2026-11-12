12/11/2026 11:20

【ＡＩ泡沫】黃仁勳婚外情兩名「女主角」：黃樂已回北京，鮑威爾取消出席研討會

《經濟通通訊社12日專訊》英偉達行政總裁黃仁勳至今被爆出有兩段婚外情，首名「女主角」、中國女子黃樂據報已回到北京。另一「女主角」被指是英偉達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell），消息爆出後她取消出席周四（12日）一場健康研討會，避免現身公開場合。



《紐約時報》引述5名前英偉達員工報道黃仁勳與已婚的鮑威爾有染，並指二人今年3月的一場英偉達活動期間表現親暱。當時一名旁觀者用手機拍下情況，但被黃仁勳的保安團隊扣留，要求簽署保密協議。



現年48歲的鮑威爾2008年加入英偉達，2017年底升任醫療保健業務副總裁，負責推動晶片及AI技術在醫療影像、生技研究與藥物開發等領域的應用。她也在世界各地出席科技會議，代表英偉達發表演說。（yc）