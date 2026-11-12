12/11/2026 08:29

【開市Ｇｏ】黃仁勳或遭罷免，Anthropic招股獲數倍超額認購，長和或停屈臣氏上市計劃

【要聞盤點】



1、美股三大指數周三(11日)全線造好，科技股成為大市升勢主要動力。人工智能基建公司CoreWeave(US.CRWV)公布業績及上調全年收入展望，並預期於2028年實現盈利，緩解市場對AI投資回報及企業融資能力的憂慮，刺激科技股反彈。其中，CoreWeave股價急升24.7%，帶動納指跑贏大市。道指收市升254點，或0.49%，報52486點；標指升98點，或1.31%，報7619點；納指升400點，或1.6%，報25466點。中國金龍指數跌0.8%。日經指數開報61442點，高開4點。



2、英偉達（US.NVDA）行政總裁黃仁勳再捲入婚外情風波，外媒引述消息指其曾與下屬醫療保健副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）交往；據報，該公司董事會準備罷免黃仁勳，最早周三召開會議，公司股價盤後重挫逾8%。



3、Anthropic據報首次公開招股（IPO）錄得數倍超額認購，據文件顯示其計劃透過IPO及私募配售合計集資最多高達904億美元。



4、美國主導的俄烏和平談判在阿布扎比完成第二日磋商，俄羅斯代表團團長稱雙方更接近和平，烏克蘭總統澤連斯基亦指政治格局變化開啟了「機會之窗」。



5、沙特阿拉伯向OPEC報告稱其10月原油產量急增26%至每日1056萬桶，創美伊戰爭爆發前以來的最高水平；伊拉克也稱原油產量已增至戰爭期間的新高。布油價格本月以來已累積下跌約20%。



6、中國人民銀行發布第三季度貨幣政策執行報告，強調堅持實施適度寬鬆政策，全力防範匯率超調風險並關注稅收對國債殖利率的影響。



7、中國超級富豪近期就離岸信託補繳逾1600億元人民幣稅款，其中逾1200億元人民幣於10月正式入庫，帶動當月全國個人所得稅收入按年暴增近九成。



8、高盛轉趨鷹派，預期美聯儲局將於2027年3月再度加息25基點，並將首次減息時間由原先預測的2027年9月推遲至同年12月。



9、特斯拉（US.TSLA）位於美國德州休斯敦附近的大型光伏製造項目「Project Crystal Sun」已正式展開前期工程，行政總裁馬斯克親自發布航拍影片確認。



10、據報中國最大NAND快閃記憶體製造商長江存儲正積極籌備，力爭於2027年第一季度在上海科創板掛牌上市。



11、據報字節跳動計劃未來數周推出類似Meta Muse的AI智能體，聯合創始人張一鳴表示目標在2029至2030年與Anthropic、OpenAI等頂尖AI實驗室抗衡。



12、中國財政部將於下周在香港發行不超過20億美元的主權債券，開啟今年度美元主權債發行窗口，為本月第二次發行境外主權債。



【焦點股】



AI大模型概念：智譜(02513)、MiniMax(00100)、商湯(00020)

- Anthropic首次公開募股據悉已獲數倍認購



英偉達概念股：勝宏科技(02476)、匯聚科技(01729)、鴻騰精密(06088)

- 英偉達董事會或準備罷免黃仁勳



長和(00001)

- 據報因應當前市況，暫停分拆屈臣氏雙重上市計劃



百度(09888)

- 發布文心5.5 Flash Preview模型



兆易創新(03986)

- 彭博指長江存儲力爭2027年第一季度在上海科創板上市



中遠海能(01138)

- 租入16艘超大型油輪，預期年度租金最高10億人幣



三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 沙特指10月原油產量增26%至每日1056萬桶，創美伊戰爭爆發前以來的最高水平



洛陽鉬業(03993)

- 獲招行承諾貸款額度最高不超過18億人幣，供回購A股



江西銅業(00358)

- 推方案回購A股涉不超過5億人幣，每股不超過56.34元人幣



同源康醫藥(02410)

- 銷售代理及合作糾紛訂和解協議付3億人幣，料虧損3億人幣



偉祿科技(01196)

- 向控股股東美林控股發116億可換股優先股，抵銷近26億元貸款



一微科技(02065)

- 超購13倍一手分配率50%，暗盤升逾32%每手賺1600元



宏芯宇(02681)

- 超購逾1倍每人最少一手，暗盤潛水少於1%每手蝕58元





【油金報價】



紐約期油上漲0.6%，報86.53美元/桶



布蘭特期油上漲1.4%，報92.76美元/桶



黃金現貨下跌0.39%，報3972.31美元/盎司



黃金期貨下跌1.1%，報3987.90美元/盎司