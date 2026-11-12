12/11/2026 19:38

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 歐元區及美國將公布第三季GDP與PPI數據

▷ 香港第三季GDP年率預期升至5.2%

▷ 中國總理李強訪泰並簽署諒解備忘錄

《經濟通通訊社12日專訊》歐元區公布第三季GDP，及美國公布PPI，料為周五（13日）市場焦點。*美聯儲副主席發表演說，本港公布第三季GDP*各國重要經濟活動方面，中國國務院總理李強對泰國進行正式訪問（至15日），將與泰國總理阿努廷會晤，出席歡迎儀式，簽署諒解備忘錄。意大利央行、英倫銀行和法國央行聯合舉辦第12屆國際宏觀經濟學研討會。東盟國家領導人年度會議舉行（至15日）。周五本港時間8:00am，美聯儲副主席杰斐遜以「新技術，老問題：評估生產力之謎及其對總體經濟活動的影響」為題發表演說。3:10pm，歐洲央行執委施納貝爾將在立陶宛央行年度經濟會議上發表主題演講，並參加專題討論。晚上9:40pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根將在2026年銀行融資會議上致開幕詞。10:10pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯將在波士頓聯儲銀行主辦的第70屆經濟會議上致開幕詞。數據方面，周五3:00pm（本港時間．下同），德國公布10月批發物價。4:30pm，香港公布第三季本地生產總值，年率升幅料由4.3%擴大至5.2%，經季節調整季率料由下滑0.6%改善至升1.9%。6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.4%，經季節調整年率升幅料由1.2%擴大至1.3%；9月貿易收支。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數，月率升幅料由1.3%收窄至0.4%，年率升幅料由6.3%擴大至6.6%。在本港，明日公布業績的公司有:利記(00637)、瑋俊生物科技(00660)、興勝創建(00896)、TCL電子(01070)、南戈壁(01878)、美亨實業(01897)、元力控股(01933)等。此外，明日英派藥業-B(07630)、劑泰科技-P(07666)等將有基石投資者持股解禁。(wa)