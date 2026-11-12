12/11/2026 12:18

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 星展香港調查：63%中小企稱今年業務達預期或超標

▷ 59%受訪者指成本上升為首要挑戰

▷ 58%中小企未來3至5年優先策略為產品創新



（註：原文提及年份為2026年，但標題及內文存在矛盾，依用戶要求嚴格按原文提取。若需修正請提供澄清）

《經濟通通訊社12日專訊》星展香港今天公布香港中小企調查結果，涵蓋企業推動業務增長的優先事項及所需支援。調查顯示，近三分之二受訪者(63%)表示，2026年業務表現符合或超出預期。展望未來12至18個月，85%受訪者對香港企業的營商前景持中立至樂觀態度。中小企業務雖具韌性，但59%受訪者仍視租金、勞工及水電等成本上升為首要營運挑戰，其次是激烈的市場競爭(53%)及疲弱的市場需求或消費意欲(44%)。值得注意的是，中小企亦指出，為維持持續增長及穩定營運，所需的外部支援包括財政支援計劃(53%)、市場拓展支援(42%)，以及商業配對及拓展業務網絡的機會(32%)。星展香港董事總經理兼中小企業銀行總監王玥表示，調查結果顯示，香港中小企正專注於創新及提升效率，同時尋求財政支援及開拓新市場的機會。為將這些優先事項付諸實際行動，企業需要切合其需求及發展階段的方案。星展結合融資方案、數碼專業知識及區域聯繫，協助中小企加強營運，並把握業務增長機遇。*中小企展現韌性，以創新及提升效率為重點策略*展望未來三至五年，中小企將產品及服務創新列為首要策略(58%)，其次為成本優化及提升效率(47%)、提升客戶體驗(37%)，以及進入新市場或擴大香港以外的市場份額(30%)。 調查亦反映中小企對科技應用的興趣。目前，38%中小企已將人工智能及數碼科技完全或部分融入業務營運，另有38%正積極探索或計劃應用相關科技。在已採用或正考慮採用相關科技的中小企中，主要目標為提升產品或服務質素(52%)，以及精簡營運及降低成本(50%)。受訪者亦希望透過自動化處理日常工作，讓員工騰出時間專注於策略性工作(35%)，以及加強客戶互動並提供更個人化的體驗(31%)。(bn)