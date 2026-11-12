12/11/2026 12:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕：10月CPI數據不足以支持聯儲局加息50基點

▷ 美國10月核心CPI按月升0.3%，高於預期0.2%

▷ 普徠仕經濟學家預期2027年至少加息三次

《環富通基金頻道12日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)美國首席經濟學家Blerina Uruci認為，美國10月份消費物價指數(CPI)數據尚不足以支持聯儲局在下次會議加息50個基點。聯邦公開市場委員會(FOMC)在12月議息會議前，亦不會再有新一份CPI報告可供參考。雖然市場可能開始反映加息50個基點的預期，令聯儲局12月的政策走向面臨更多變數，但考慮到短期仍存在多項不明朗因素，與其押注短期利率走勢，投資者更值得部署的是聯儲局最終加息至更高利率水平的可能性。*核心商品及服務價格升幅加快，反映通脹壓力正增強*美國10月份核心CPI按月上升0.3%，高於市場預期的0.2%。過去三個月，核心商品及服務價格的升幅均有所加快，反映通脹壓力正在增強。同時，核心商品價格升幅亦有所加快，以過去三個月經季節性調整的年率計算，升幅達2.1%，高於按年升幅的0.9%。這次通脹加快的情況涉及多個領域，反映兩項重要因素。首先，能源及生產投入成本上升，正逐步傳導至核心通脹。其次，美國內需保持穩健，令企業有能力將較高成本轉嫁予消費者，尤其是在交通、康樂服務及核心商品等領域。*傾向維持較短存續期債券配置，明年料至少加息三次*10月份CPI數據公布後，市場對2027年的加息預期進一步升溫，目前預期的加息次數較數據公布前一日增加一次，短期債券孳息率亦顯著上升。綜合10月份就業及通脹數據，Blerina Uruci更加傾向維持較短存續期的債券配置，並預期2027年的政策利率及通脹水平將高於市場此前的估計。Blerina Uruci認為聯邦公開市場委員會在2027年的加息次數，將需要多於市場此前的預期。經過近期市場調整後，目前的利率預期已更接近基本情景，即聯儲局在2027年至少加息三次。然而，短期債券價格仍存在進一步下跌的風險，孳息率亦可能繼續上升。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。