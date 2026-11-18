12/11/2026 08:42

【聚焦ＡＰＥＣ】王毅同魯比奧通電話，冀相互支持辦好APEC和G20峰會

《經濟通通訊社12日專訊》據新華社報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨與美國國務卿魯比奧通電話。雙方就中美關係及兩國元首互動深入交換意見，通話是積極和建設性的。



王毅表示，中國國家主席習近平9月訪美順利、成功，兩國元首一致同意豐富中美關係新定位的內涵，為探索中美正確相處之道提供了更加明確的戰略指引。中美關係穩定勢頭來之不易，是兩個大國從各自和共同利益出發作出的理性選擇。



王毅續稱，中國對美政策保持穩定性和連續性，願同美方加強溝通合作，妥善處理分歧和敏感問題，相互支持辦好2026年亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議和二十國集團(G20)領導人峰會，推動中美建設性戰略穩定關係落地見效。(wn)