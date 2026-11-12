12/11/2026 10:47

【ＡＩ泡沫】黃仁勳婚外情對象黃樂傳已返華，現居北京

《經濟通通訊社12日專訊》彭博社引述知情人士道，捲入英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳婚外情及間諜指控風波的核心人物黃樂（Alice Huang）已返回中國，目前居於北京。



報道稱，Megaspeed International創始人黃樂目前在北京，內地安全部門人員對此知曉。但目前尚不清楚她何時及為何前往北京，以及在當地從事甚麼活動。中國外交部本周多次回應關於黃仁勳與其婚外情的提問，稱所謂中國間諜的論調純屬捕風捉影、污衊抹黑。



黃樂據報為湖南籍中國公民，持有香港永久居民身份。至於她早年在傳媒及金融業的任職經歷、婚姻狀況、家庭關係及年齡等資料，仍有待核實。黃樂在2023年創立Megaspeed後，首次與英偉達CEO建立了聯繫。Megaspeed是英偉達在東南亞最大的買家，這一地區是將先進芯片轉運中國的一個主要渠道。彭博指該公司進口的英偉達產品價值已超過46億美元。



*陸委會：黃樂若再申請來台，將被嚴格註記並嚴審*



另外，黃樂據報曾多次持香港護照赴台。台灣的內政部門部長劉世芳周三（11日）表示，黃樂的入台許可已被廢止，並稱「她不可能再來台灣」。陸委會主委邱垂正則在今日表示，未來黃樂若再次申請來台，將被嚴格註記，並給予嚴審。(ry)