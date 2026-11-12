12/11/2026 16:30

【ＡＩ泡沫】中國外交部：美方應停止編造所謂間諜敘事、為科技封鎖尋找借口

《經濟通通訊社12日專訊》今日外交部發言人毛寧主持例行記者會，就涉英偉達(US.NVDA)相關問題表示，對於所謂「中國間諜」論調，中方已闡明立場，中國的科技進步靠的是自主創新和開放合作，美方應當停止編造所謂的間諜敘事、為實施科技封鎖尋找借口。



毛寧強調，中美雙方就兩國元首互動保持密切溝通，中方願同美方一道共同落實好兩國元首重要共識，推動構建基於尊重、公平對等的中美建設性戰略穩定關係。



*黃樂現時是否身處北京？毛寧：不了解*



此外，彭博記者就英偉達CEO黃仁勳婚外情核心人物黃樂(Alice Huang)現是否身處北京進行查詢，毛寧說：「我不了解你提到的情況。」



法新社記者則提問稱，西北工業大學據報購買了英偉達芯片，不符合美國對華出口限制，這所學校據稱與中國軍方有緊密聯繫。對此，毛寧表示不了解具體情況，但中方在美國輸華芯片問題上的立場是一貫的；同時堅決反對美方泛化國家安全概念、劃設各種名目的歧視性清單、無理打壓中國機構。(ry)