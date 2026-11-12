12/11/2026 14:42

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國AI企業租用境外英偉達算力規避管制

▷ 美眾議院通過RASA法案待參議院審議

▷ 灰市囤積英偉達芯片與解放軍關聯大學採購H200

《經濟通通訊社12日專訊》據路透報道，三位知情人士表示，中國人工智能(AI)企業正試圖租用中國境外數據中心的英偉達(US.NVDA)芯片算力，因擔心涉及該公司CEO黃仁勳的醜聞可能促使華盛頓收緊對中國企業遠程使用先進處理器的限制。這些行動凸顯中國科技企業擔心美國出口管制的一項漏洞可能被堵上。為維護美國在這一關鍵領域的主導地位，華盛頓限制向中國出口英偉達最先進的AI芯片，但中國企業可以通過租用海外數據中心的算力，遠程使用這類處理器。知情人士稱，一家中國大型雲服務提供商已在內部討論是否鎖定海外英偉達芯片算力，另有一些企業已聯繫數據中心運營商，希望預訂相關算力。其中兩位知情人士稱，一些規模較小的AI實驗室也在考慮採取類似措施，包括接洽東南亞大型算力租賃服務商。知情人士稱，這些企業擔心，圍繞黃仁勳的爭議可能為推動美國《遠程訪問安全法案》(RASA)增添政治動力。該法案將授權美國商務部監管通過雲端遠程使用受限制技術。眾議院1月以369票贊成、22票反對通過了該法案，目前正等待參議院採取行動。黃仁勳周日表示，他曾對妻子不忠。《紐約時報》報道稱，涉事女子是新加坡雲計算公司Megaspeed前高管Alice Huang，美國當局已認定她是中國情報人員。中國已否認這一指控。兩位知情人士稱，Alice Huang曾與騰訊、阿里巴巴等多家中國領先科技企業有商業往來和投資聯繫。Megaspeed因涉嫌幫助中國客戶獲得受美國出口管制的英偉達先進芯片而受到關注。該公司否認曾非法將芯片轉運至中國。*知情人士：刺激中國灰市對受限英偉達AI芯片的需求*報道引述兩位知情人士稱，出口管制執法可能趨嚴，也刺激了中國灰市對受限英偉達AI芯片的需求，促使交易商和中間商開始囤積這些處理器。他們表示，買家擔心這場爭議可能促使美國更廣泛打擊向中國走私先進芯片和AI服務器。採購記錄顯示，一所與中國人民解放軍關係密切的中國大學上個月購買了英偉達性能強大的H200人工智能(AI)芯片，儘管該校已被列入美國出口黑名單。這凸顯出華盛頓在遏制中國獲取先進技術方面的努力存在漏洞。報道指出，美國檢方3月指控Supermicro（美超微/超微科技）聯合創始人廖益賢(Yih-Shyan Liaw)及另外兩人合謀通過一家總部位於東南亞的公司，將裝有英偉達芯片的服務器轉運至中國。檢方稱，該公司在2024年至2025年期間從Supermicro購買了約25億美元的服務器，其中很大一部分被轉運至中國。被告尚未被定罪。(jq)