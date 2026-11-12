12/11/2026 15:29

【ＡＩ】傳張一鳴揚言字節AI最快2029年追平OpenAI與Anthropic

《經濟通通訊社12日專訊》據澎湃新聞報道，從多方知情人士處獲悉，近期字節跳動創始人張一鳴再次在內部分享中談到AI業務。



據了解，張一鳴在近期一次面向AI團隊的全員會議上表示，字節有能力與OpenAI和Anthropic展開競爭，但真正追平前沿技術，「最早也要到2029年或2030年」，強調字節跳動的大模型要對標國際第一梯隊。



張一鳴坦言，與海外頂尖AI公司相比，字節Seed系列模型的預訓練數據集規模仍然少了，這是字節AI當下最需要關注的問題。



外媒報道稱，字節Seed團隊正在預訓練一款參數規模最高可達10萬億的模型，其量級可與Anthropic最高端的模型相媲美。



這不是張一鳴第一次在內部重點關注AI業務的發展路徑。張一鳴曾在內部會議中表示，做模型要堅持長期主義、延遲滿足感，而不是用別人的輸出，換一時的榜單排名。(jq)