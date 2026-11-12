12/11/2026 09:37

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶13點子，報6.6718

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7174，較上個交易日升17點子，較市場預測偏弱約380點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開13點子，報6.6718，上個交易日即期匯率收盤報6.6705。



隔夜市場繼續消化美國通脹超預期以及美聯儲官員鷹派言論的影響，美元指數回到2025年4月以來的高點，不過中美元首近期有望再度會面，人民幣即期很難大幅貶值。



馬來亞銀行認為，近期美元指數雖然上行，但並未突破之前的變動區間。國際油價下跌以及季節性因素影響，美元指數料將轉弱。中國人行對人民幣中間價的定價機制未改變，預計人民幣年內仍將維持在6.62-6.70區間震盪。(jq)