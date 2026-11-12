12/11/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升16點子，報6.6689

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6689，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，全日在6.6667至6.6718之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升49點子，報6.6687。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7174，較上個交易日升17點子，較市場預測偏弱約380點。



市場人士表示，市場繼續消化美聯儲進一步收緊政策的預期，美元指數創18個月新高；不過人民幣中間價定價未完全跟隨美元走勢。市場或認為，監管不希望人民幣對強美元反應過度。



工銀亞洲最新觀點認為，核心經濟數據超預期推升美聯儲12月加息預期提振美元，人民幣匯率短期升值節奏有望緩和，中國人行穩匯率工具豐富，有利於緩和人民幣匯率走強的單邊預期。(jq)