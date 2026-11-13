13/11/2026 16:45

《外圍焦點》歐元區公布第三季GDP，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》美股昨日受科技股波動及地緣政治風險影響，三大主要指數全線下跌，惟收市前跌幅有所收窄。道指跌189.4點或0.36%，報52297.09點；標指跌26.98點或0.35%，報7592.4點；納指跌100.1點或0.39%，報25366.09點。港股方面，恒生指數收市報23637，跌370點或1.5%，成交1959億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:40pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根將在2026年銀行融資會議上致開幕詞。10:10pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯將在波士頓聯儲銀行主辦的第70屆經濟會議上致開幕詞。約11:35pm，波士頓聯儲銀行總裁柯林斯將接受彭博電視的直播訪談。11:50pm，美聯儲金融監管副主席鮑曼將以線上方式出席2026年康乃狄克州銀行家協會年會暨研討會，參與監督與監管討論會。14日凌晨1:00am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利出席一活動並參與討論。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布第三季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.6%收窄至0.4%，經季節調整年率升幅料由1.2%擴大至1.3%；9月貿易收支。9:30pm，美國公布10月生產者物價指數，月率升幅料由1.3%收窄至0.4%，年率升幅料由6.3%擴大至6.6%。(wa)