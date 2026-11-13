13/11/2026 07:52

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▷ 英偉達黃仁勳辭職，股價收跌4.3%

▷ 原油供應擔憂升溫，布蘭特期油漲3.7%

《經濟通通訊社13日專訊》美股周四(12日)受科技股波動及地緣政治風險影響，三大主要指數全線下跌，惟收市前跌幅有所收窄。英偉達(US.NVDA)聯合創辦人兼行政總裁黃仁勳宣布辭職，消息一度拖累股價急挫最多14%，收市跌幅收窄至4.3%。美國總統特朗普表示，美國毋須與伊朗達成協議，加劇市場對中東局勢及能源供應的憂慮，刺激國際油價回升。美股早段受英偉達突發消息拖累而顯著下挫，其後部分科技股及能源股回升，帶動大市收窄跌幅。美股三大指數收市全線報跌。道指跌189.4點，或0.36%，報52297.09點；標指跌26.98點，或0.35%，報7592.4點；納指跌100.1點，或0.39%，報25366.09點。英偉達周四正式公布，黃仁勳已辭任公司總裁、行政總裁及董事職務，即時生效。公司現任財務總監克雷斯獲委任為臨時行政總裁，並會繼續兼任財務總監，直至公司物色到正式接任人選。英偉達董事會亦委任鍾斯出任公司首任董事會主席，並啟動新任行政總裁遴選程序，考慮內部及外部人選。*英偉達競爭對手逆市造好*資金流向部分英偉達競爭對手，AMD(US.AMD)及博通(US.AVGO)股價逆市造好，分別升5.9及5.5%。其他大型科技股表現方面，SpaceX(US.SPCX)升0.1%，特斯拉(US.TSLA)升1.7%，Meta(US.META)跌0.8%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOG)升1.6%，亞馬遜(US.AMZN)升0.5%。*能源供應憂慮升溫，油價升*地緣政治方面，特朗普表示，美國毋須與伊朗達成協議，市場對中東衝突持續及能源供應受阻的憂慮升溫。沙特阿拉伯能源設施遇襲，加上霍爾木茲海峽航運受阻，進一步加劇市場對原油供應的擔憂。布蘭特期油升3.7%，報每桶96.22美元；紐約期油升2.9%，報每桶89.1美元。油價回升亦加深市場對能源成本及通脹壓力的關注。美國10年期國債孳息率升至約5.1%，反映投資者對通脹及利率前景保持警惕。*金價下挫，現貨金跌2.5%*國際金價顯著下挫，現貨金跌約2.5%，報每盎司3886美元，創2025年10月以來新低。紐約期金跌2.8%，報每盎斯3887美元，連續第三個交易日下跌。*美元維持強勢，日圓曾跌穿160*美元維持強勢，美匯指數盤中升至103.24，創約20個月新高，日內報103.16，升0.3%。美元兌日圓維持高位，曾升至160.04，創逾兩個月高位，日內報159.82，升0.03%。歐元兌美元失守1.11關口，曾低見約1.1045美元，創2025年4月以來新低，日內報1.1056美元，下跌0.2%。(yc)