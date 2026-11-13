13/11/2026 08:05

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▷ 首九個月黃金產量11.42萬盎司，按年減11.7%

▷ 長山壕金礦10月恢復露天採礦，甲瑪礦建尾礦庫預計2027年投運

《經濟通通訊社12日專訊》中國黃金國際(02099)公布，截至今年9月底止第三季，錄得淨溢利2.54億美元，按年升78.6%；錄銷售收入4.54億美元，按年增32%；礦山經營盈利2.97億美元，增加50.9%。期內，黃金總產量4.19萬盎司，按年增加2%，銅產量約1.92萬噸，與去年同期大致持平。另，今年首九個月公司錄得淨溢利7.66億美元，按年升1.22倍；銷售收入13.68億美元，按年增48%；礦山經營盈利9.17億美元，增加93.5%。經營活動所得現金淨額8.9億美元，按年增56.2%。首九個月，黃金總產量11.42萬盎司，按年減少11.7%；銅產量5.49萬噸，則按年增加1.3%。其中，長山壕金礦黃金產量6.36萬盎司，減少6.7%；甲瑪礦區黃金產量5.06萬盎司，減少17.3%，銅產量則增加1.3%至5.49萬噸。集團表示，長山壕金礦於今年5月發生局部邊坡失穩事件，完成主要臨時修復工程及經第三方專業機構評估後，已於10月初恢復露天採礦作業。集團正推進由露天開採轉向地下開採，以確保生產延續。甲瑪礦方面，集團正積極建設尤隆布尾礦庫，預計於2027年底前建成並投入營運，屆時日選礦能力預計由目前的3.4萬噸提升至4.4萬噸；若獲政府批准提高採礦許可證產能，日處理量可進一步恢復至設計能力5萬噸。集團預計，2026年長山壕金礦黃金產量介乎70732至83592盎司；甲瑪礦區銅產量介乎1.4億至1.49億磅，黃金產量介乎70732至75554盎司，白銀產量介乎418萬至482萬盎司。(eh)*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告