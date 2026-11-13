13/11/2026 17:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ Anthropic預計10月19日掛牌上市

▷ 2026年Q3收入170億美元，毛利率85%

▷ 阿里巴巴擬年底分拆平頭哥上市避政治風險

《經濟通通訊社13日專訊》Anthropic上市在即，本周二（10日）已開展路演，預計最快下周四（19日）可以正式掛牌，比原定感恩節更快約一周。專家認為Anthropic的確有盡快完成集資的迫切性，越遲推進便有越大的不明朗風險。然而，即使目前AI投資情緒不如一年前高漲，專家預計Anthropic上市後的潛在升幅仍具吸引力，而市場最為憂慮的「民主黨SI（超級智能）禁令」推進機會亦不會很大。*Anthropic估值下調有利潛在升幅*Anthropic本周啟動上市前路演，披露更多財務數據，最新2026年第三季度收入按年增12倍至170億美元，年初至今毛利率已達85%，較去年同期的29%大幅提升。艾德金融執行董事陳政深接受經濟通通訊社訪問時表示，Anthropic目前已成為領先的AI服務供應商，主要服務企業客戶，這一點為公司收入帶來更大穩定性。撇除基本面，他指目前Anthropic估值已由之前2萬億元（美元．下同）大幅降低至1萬億元，擴大潛在上升空間，會更為吸引資金進場。不過陳政深亦坦言，公司估值要在上市後一下子由1萬億元倍增至2萬億美元並不切實際，但潛在一至兩成股價升幅也是可以期待，故投資者可以選擇在股份上市後，以持貨半年為目標，也有值博率。他指股份上市必然不會一帆風順地升足兩成，期間亦會出現波幅，其波動程度比起SpaceX甚至有過之而無不及，因市場會擔心公司資本開支擴大，亦會憂慮公司未來約7500億元至9000億元的不可撤回採購承諾，但認為Anthropic的企業客戶依賴性高，不少Anthropic算力供應商亦會成為客戶並貢獻收入，將有望穩定公司財務表現。*中資AI公司風險擴大故集資行動要趁早*年底前除了Anthropic推動上市，港股方面阿里巴巴(09988)亦爭取年底前將AI晶片業務平頭哥分拆上市，但市場對後者趕上市頗有微言，意見認為平頭哥若待明年出貨量提升時再爭取上市會有更佳估值，現時並非最佳時機。陳政深分析則認為，阿里巴巴在處境上與Anthropic不盡相同，除了市場上的不明朗因素，更要面對政治上的不明朗因素。他解釋，尤其在黃仁勳事件爆發後，中方被懷疑以新加坡為中轉站避過美方審查來取得英偉達晶片，故後續中資科企來自美國的打壓有可能擴大，美國或會收緊對中國的先進硬件出口限制，阿里會寧願在形勢變得更嚴峻前盡快上市。不過無論如何，對於未來一年的AI投資情緒能否延續，陳政深認為至少環球客戶對AI算力需求只會有增無減，故並不擔心Anthropic在基本面上的需求情況。不過他指出，對Anthropic等AI企業而言，其中一個最大暗湧就是資本開支問題，這還要看各間公司資本投入的分配以及提升現金流的規劃，亦要按市場預期及解讀才可衡量風險程度。*「SI禁令」未成主流意見料難推進*儘管Anthropic並不如阿里一樣要面對來自別國的政治打壓風險，但剛過去的美國中期選舉民主黨大勝取得參眾兩院控制權，早前由民主黨人提出的「SI禁令」憂慮被翻炒。對此陳政深認為無任何人能承受全面禁止AI發展所帶來的後果，他認為若法案要求全面禁止SI或AI發展，即使法案由民主黨人提出亦未必能獲全部民主黨人支持，料法案未必能成為主流意見，要推進亦有極高難度。相對上，他認為民主黨上場後，對數據中心的發展限制將會更加迫切，相關意見認為數據中心發展並不環保，有可能會提出法案限制數據中心發展，但他認為AI供應鏈全球化，即使美國本土限制興建數據中心，AI企業仍可向外另覓選址，不必局限於當地，預計Anthropic等大型AI企業亦有能力消化影響。