13/11/2026 08:26

【ＡＩ泡沫】英偉達臨時CEO克雷斯：公司正經歷異常艱難時期

《經濟通通訊社13日專訊》英偉達(US.NVDA)周四(12日)宣布，創辦人黃仁勳即日起辭去公司總裁、行政總裁及董事職務。執行副總裁兼財務總監克雷斯(Colette Kress)獲委任為臨時行政總裁，直至正式繼任人選確定。克雷斯向全體員工發電郵，承認公司正經歷異常艱難時期，感謝員工展現韌性、專業精神及持續奉獻，強調對公司未來仍充滿信心。



英偉達表示，董事會將啟動新任行政總裁遴選程序，考慮內部及外部候選人，並任命Harvey C. Jones出任公司董事會主席。



克雷斯表示，董事會、管理層及她本人均明白目前的困難，員工未來數日將陸續收到更多有關公司未來發展的資訊。英偉達並計劃於11月18日舉行全體員工大會，討論公司未來方向。



她指出，英偉達在建構推動人工智能革命的技術方面肩負重要角色，未來仍有大量工作需要完成，呼籲員工繼續團結合作，以一貫的決心和承諾推進業務。(yc)