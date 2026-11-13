13/11/2026 08:29

【外圍經濟】美國10月二手樓銷售跌5.5%，創逾16年新低

《經濟通通訊社13日專訊》全美不動產協會(NAR)公布，10月二手樓銷售按月跌5.5%，經季節調整後按年率計為375萬間，低於市場預期的385萬間，並創2010年8月以來最低水平，按年亦大跌8.8%。



期內，二手樓庫存按月增加1.3%至159萬間，按年升4.6%；按目前銷售速度計算，需5.1個月才能消化現有庫存，為2015年11月以來最長，高於9月的4.7個月。



樓價方面，10月二手樓售價中位數按年升0.4%至421,900美元，創歷年10月份新高，反映樓價高企仍然限制置業需求。30年期固定按揭利率上周平均為7.18%，亦加重買家負擔。



首次置業人士佔總成交比例降至29%，低於9月的31%及去年同期的32%。(kk)