13/11/2026 08:32

【外圍經濟】聯儲局更新2027年議息日程，10月會議改為貨幣政策討論，不進行利率表決

《經濟通通訊社13日專訊》美國聯儲局更新2027年聯邦公開市場委員會(FOMC)會議日程，原定於2027年10月26日至27日舉行的會議將改為貨幣政策策略討論，不再進行利率表決，亦預計不會發布政策聲明。



聯儲局主席沃什於上月28日的議息會議後曾表示，當局認為每年舉行8次會議仍屬合適，但2027年將安排其中一次專門討論宏觀貨幣政策策略；至2028年，預計將有兩次策略會議，屆時全年8次會議中，只有6次會議會作出利率決策。



沃什解釋，有關安排旨在讓決策官員在評估短期經濟數據之餘，預留更多時間研究長遠政策方向及重大議題。市場則關注，減少定期利率決策次數，或令聯儲局應對經濟變化的靈活性受到影響。(kk)