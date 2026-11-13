13/11/2026 09:33

【ＡＩ泡沫】特朗普點名庫克接棒黃仁勳，形容「傳奇接替傳奇」

《經濟通通訊社13日專訊》黃仁勳辭任英偉達總裁、行政總裁及董事職務，美國總統特朗普建議，由蘋果公司前行政總裁、現任董事會主席庫克接替黃仁勳。



特朗普周四（12日）在社交平台發文，讚揚黃仁勳過去的表現出色，並表示既然對方已離任，應由另一位傳奇人物接棒。他更點名庫克，稱只有一人能夠接替黃仁勳，並以「傳奇接替傳奇」(A Legend replaces a Legend)形容這項人選。



特朗普亦在電台訪問中稱，看見黃仁勳辭職下台感覺「很糟糕、很傷感」，並重提自己早前才向黃仁勳頒發了美國科學與技術領域的最高榮譽「國家科學獎」。(yc)