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▷ 黃仁勳1963年生於台南，1993年創立英偉達

▷ 英偉達2023年市值突破5萬億美元

《經濟通通訊社13日專訊》黃仁勳連環爆出婚外情醜聞，最終辭去英偉達(US.NVDA)總裁、行政總裁及董事職務，全球震驚。現年63歲的黃仁勳，由台灣移民到在美國餐廳洗碗的少年，長大後成為叱吒風雲的「AI教父」，前後歷經數十年打拼，但在短短5天便極速跌落神壇，令人唏噓。黃仁勳1963年生於台南，9歲時移居美國，居於俄勒岡州。他少年時曾在連鎖餐廳Denny's當洗碗工及侍應，他曾說這段經歷讓他學到把每件小事做到最好。他之後在俄勒岡州立大學取得電機工程學位，再於史丹福大學取得同一領域的碩士學位。大學畢業後他成為硅谷晶片設計師，曾於晶片公司AMD工作。1993年，30歲的黃仁勳與同事Chris Malachowsky及Curtis Priem創立英偉達，時常在加州聖荷西一家Denny's餐廳裏討論公司發展大計。英偉達最初是遊戲產業電腦晶片和電路供應商，其後拓展業務，進軍人工智能(AI)領域，繼而成為全球AI界龍頭企業。英偉達在去年10月成為全球首間市值突破5萬億美元的公司，黃仁勳也從工程師成為帶動全球產業的「AI教父」，一身黑皮衣成為其標誌。直至離職前，黃仁勳掌舵英偉達已33年，現時身家估計達1480億美元。黃仁勳在大學時期認識了妻子Lori。兩人當時是實驗室拍檔，1985年結婚。兩人育有一子一女，如今都在英偉達工作。黃仁勳娶妻41年來，一直以「愛妻號」形象見稱。今年11月8日，他被媒體踢爆與中國女子黃樂有婚外情，並與不止一名英偉達女員工有染，他承認對妻子不忠，愛妻好男人形象盡碎。醜聞風暴歷經5天，黃仁勳終於在11月12日請辭。(yc)