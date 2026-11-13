13/11/2026 12:55

【ＡＩ泡沫】新加坡：黃樂受查時涉提供不實資訊，被禁止再入境

《經濟通通訊社13日專訊》新加坡內政部周四（12日）表示，被指與黃仁勳有婚外情的女子黃樂（Alice Huang），在當局調查數據中心公司Megaspeed時涉嫌提供明知不準確的資訊，已被發出嚴厲警告，禁止她再入境，並指她今年2月已離開新加坡。



新加坡內政部發表聲明指出，警方與海關於去年2月起調查Megaspeed等多家公司及其負責人，涉嫌於伺服器採購過程中有不實申報，將購入的伺服器經由新加坡出口至馬來西亞。黃樂作為Megaspeed實際控制人之一，被列為調查對象。



內政部指，黃樂為淡化在Megaspeed的角色，向新加坡當局提供了明知不準確的資訊，同時稱她未因涉嫌從事情報活動而受查。



內政部稱黃樂是香港居民，並非以新加坡為居住地。當局禁止她再入境新加坡，2月26日把護照歸還她，她當天已離開新加坡。此前有報道指，黃樂現已返回中國，身在北京。



另外，馬來西亞投資、貿易和工業部周五（13日）發表聲明稱，正調查經過Megaspeed旗下子公司Speedmatrix Sdn輸入的AI晶片，是否隨後被發往了海外。（yc）