13/11/2026 08:45

【開市Ｇｏ】黃仁勳黯然辭職，特朗普淡化美伊和談前景，中芯季績強勁

【要聞盤點】



1、美股周四（12日）受科技股波動及地緣政治風險影響，三大主要指數全線下跌，惟收市前跌幅有所收窄。英偉達(US.NVDA)聯合創辦人兼行政總裁黃仁勳宣布辭職，消息拖累股價急挫最多14%，收市跌幅收窄至4.3%。與此同時，美國總統特朗普表示，美國毋須與伊朗達成協議，加劇市場對中東局勢及能源供應的憂慮，刺激國際油價回升。美股早段受英偉達突發消息拖累而顯著下挫，其後部分科技股及能源股回升，帶動大市收窄跌幅。美股三大指數收市全線報跌。道指跌189.4點，或0.36%，報52297.09點；標指跌26.98點，或0.35%，報7592.4點；納指跌100.1點，或0.39%，報25366.09點。日經指數開報61403點，升584點。



2、英偉達周四宣布，創辦人黃仁勳即日起辭去公司總裁、行政總裁及董事職務。現任執行副總裁兼首席財務官克雷斯(Colette Kress)獲委任為臨時行政總裁，並暫時兼任CFO，直至正式繼任人選確定。美國總統特朗普則建議，由蘋果(US.AAPL)前行政總裁、現任董事會主席庫克接替黃仁勳，出任英偉達行政總裁。



3、據《路透》報道，黃仁勳除早前曝光的兩段婚外情外，據報還曾與另一名英偉達女員工發展親密關係，目前未有公開其姓名，未能聯絡該名女士置評。另外，黃仁勳已同意於美國感恩節前出席國會聽證會，就涉及其個人關係及中國晶片出口等相關問題作供。



4、美國司法部據悉調查被指為中國間諜的Alice Huang，事涉與其相關的實體是否參與將超微電腦產品走私至中國，並在一項間諜調查中審視她與黃仁勳的關係。而特朗普稱美中在間諜活動上是「你來我往」。中國外交部則表示美國應停止編造所謂間諜敘事、為實施科技封鎖尋找借口。



5、特朗普表示美國無需與伊朗達成協議，並要求副總統萬斯把重心放在國內事務上，而不是與德黑蘭進行談判。他隨後接受採訪時表示，如有必要，不排除再次對伊朗發動打擊。



6、上周美國新領失業救濟人數增加9000人，至20萬人，高於市場預期的19.5萬人；前值由19.4萬人修訂為19.1萬人。



7、芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比警告，人工智能數據中心的大規模投資正逐漸推高整體經濟需求，可能令經濟出現過熱，促使美聯儲需要及早採取行動，防止通脹進一步根深蒂固。



8、美國聯儲局更新2027年聯邦公開市場委員會(FOMC)會議日程，原定於10月26日至27日舉行的會議將改為貨幣政策策略討論，不再進行利率表決，亦預計不會發布政策聲明。預計至2028年，全年8次會議中，只有6次會議會作出利率決策。



9、思科(CSCO.US)第一季營收的預測高於華爾街預期，當季營收185.2億美元，同比大增 24%，為思科近15年最大增幅；調整後每股收益1.40美元，同比增長40%，高於市場預期的1.33美元



10、據《彭博》報道，Anthropic的IPO據悉獲得約六倍超額認購。另外，該公司推出Claude Meetings測試版，允許Claude加入視像會議，實時回答問題、記錄會議筆記。



11、據《彭博》引述知情人士報道稱，馬斯克旗下的SpaceX與特斯拉正在推進合併談判，最快12 月宣布，雙方董事會和顧問正在敲定交易條款以及合併後的公司治理架構等事項。另外，SpaceX計劃投資740億美元在亞利桑那州和德克薩斯州建設兩座超級計算設施，以支持快速成長的人工智能業務。



12、美國貿易代表格里爾表示，中國正在部分履行與美國達成的協議，美國希望稀土供應量更大、速度更快。





【焦點股】



中芯國際(00981)

- 第三季純利按年升1.23倍，營收及毛利率超預期

- 預計第四季收入環比增長4%-6%，毛利率指引26%-28%



英偉達概念股：勝宏科技(02476)、匯聚科技(01729)、鴻騰精密(06088)

- 黃仁勳在婚外情風波持續發酵後下台，英偉達收跌4.3%



AI大模型概念：智譜(02513)、MiniMax(00100)、阿里巴巴(09988)

- 據悉Anthropic的IPO獲得約6倍超額認購



國際金融股：滙豐控股(00005)、渣打集團(02888) 三桶油：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 特朗普稱美無需與伊朗協議，不排除再次發動打擊，布油升近4%



京東集團(09618)

- 斥逾13億歐元完成收購CECONOMY



騰訊控股(00700)

- 創始人馬化騰稱行業進入大航海時代，擬將半數員工投向AI業務



華潤置地(01109)

- 10月合同銷售額同比升3%



新秀麗(01910)

- 第三季盈利跌21%銷售淨額持平，擬斥最多3.9億元回購



金礦股：紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)、赤峰黃金(06693)

- 通脹升溫加劇加息憂慮，金價跌近3%創逾一年低位



長和(00001)

- 回應零售業務獨立上市傳聞，指董事會尚未作決定



鴻騰精密(06088)

- 母企鴻海第三季純利增34%至775億台幣，勝預期



華虹宏力(01347)

- 擬斥最多5億人民幣回購A股，每股上限255.55元人民幣



上海復旦(01385)

- 董事長提議斥分別最多1億人民幣及2億港元回購A股及H股



同源康醫藥(02410)

- 折讓7%配股引入兩投資者籌近3億元，齊魯成第二大股東



沿海家園(01124)

- 37%股權易手予Cao折讓近三成提全購，今早復牌



國星宇航(06935)

- 下限定價超購逾2倍，一手中籤率60%，暗盤升逾8%，今日掛牌



周生生(00116)

- 客戶及員工資料或遭未經授權存取，已報警及通報私隱公署





【油金報價】



紐約期油上漲2.9%，報89.1美元/桶



布蘭特期油上漲3.7%，報96.22美元/桶



黃金現貨下跌2.5%，報3886美元/盎司



黃金期貨下跌2.8%，報3887美元/盎司