13/11/2026 08:30

滙控據報擬通過SRT交易轉移約70億美元美國及亞洲企業貸款風險

《經濟通通訊社13日專訊》據《彭博》報道，滙豐控股(00005)正籌劃兩筆重大風險轉移(SRT)交易，以對沖約70億美元美國和亞洲大型企業貸款的風險。



知情人士稱，這家總部位於倫敦的銀行希望把握投資者對這類損失吸收工具的需求，其中一筆交易與約30億美元的美國貸款掛勾。滙豐還在討論另一筆與亞太地區約58億澳元（約40億美元）貸款相關的交易。



SRT通常為貸款組合的第一損失部分或次級部分提供風險保障，這部分一般相當於貸款組合價值的5%-15%。近年來SRT發行激增，主要幫助歐美銀行轉移與總計1萬億美元貸款相關的風險，並釋放監管資本，用於新增放貸、股東回報或收購。



報道指，儘管近期有跡象顯示，面對供應旺盛和信貸市場波動加劇，投資者正要求更有利的條款，但銀行今年仍以創紀錄速度出售SRT。投資這類證券的Crescent Capital Group稱，今年發行規模有望達到約450億美元，其中對沖AI相關資產風險的交易成長尤其強勁。



滙豐自Georges Elhedery於2024年9月出任行政總裁以來一直在重組業務，通過關閉、出售或合併多個業務部門並裁減數千個職位，將重心重新聚焦於亞洲核心市場。公司去年宣布斥資140億美元收購其部分持股的恒生銀行後，對香港市場的依賴也進一步上升。(bi)