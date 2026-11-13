13/11/2026 16:37

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年第三季香港GDP按年增5.2%

▷ 首三季GDP累計增長5.1%

▷ 全年GDP預測上調至4.8%

《經濟通通訊社13日專訊》政府發表《2026年第三季經濟報告》和2026年第三季度的本地生產總值修訂數字。香港經濟在2026年第三季強勁擴張，受本已蓬勃的對外貿易進一步加快增長，以及內部需求穩健所支持。實質本地生產總值的按年增速由上一季的4.2%加快至第三季的5.2%，符合預期。2026年首三季合計，實質本地生產總值按年增長5.1%，是五年來同期最快的增速。*第三季出口按年增長加快至30.3%，反映AI需求殷切*整體貨物出口在第三季的按年實質增長加快至30.3%，反映全球對人工智能相關電子產品的需求殷切，帶動貿易往來暢旺。服務輸出按年實質擴張4.3%，所有主要服務組別的輸出續見增長。內部需求在第三季穩健增長。私人消費開支在第三季按年實質擴張2.9%，連續第六個季度錄得擴張。整體投資開支增速加快，按年實質進一步上升7.5%，主要由強勁的私營機構投資開支帶動。勞工市場在第三季維持大致穩定。隨著畢業生及離校人士季節性投入勞工市場，勞動人口及總就業人數均較上一季增加。由於勞動人口的增長較總就業人數快，經季節性調整的失業率在第三季微升至3.9%。另外，就業收入在第三季繼續按年穩健增長。*資產市場及整體住宅售價在第三季大致穩定*資產市場在第三季的情況大致穩定。本地股票市場方面，雖有波動，恒指在第三季季末較六月底上升7.6%，表現優於多個其他市場的主要指數。踏入第四季，恒指反覆波動，在11月11日收報24316點。住宅物業市場方面，整體住宅售價在季內大致穩定，交投量維持相對穩健，與五年平均水平大致相近。*基本綜合消費物價指數升至2%*基本消費物價通脹在第三季進一步微升，主要是國際油價維持高企，帶動燃料相關項目的價格升幅加快所致。然而，由於其他組成項目的價格壓力普遍輕微，整體通脹保持溫和。基本綜合消費物價指數的按年升幅由上一季的1.7%微升至第三季的2%。*受AI及貿易支持，香港經濟全年有望錄強勁表現*展望未來，在環球人工智能投資和相關貿易強勁的支持下，香港經濟全年有望錄得強勁表現。踏入第四季，最新數據顯示增長動力持續。服務輸出預期會受惠於訪港旅客數目持續增長，以及對跨境金融及商用服務的穩定需求。受勞工收入上升、消費氣氛堅穩，以及私營機構持續投資所支持，內部需求料會維持強韌。然而，外圍環境的不確定性持續。雖然美國中期選舉結果令市場憧憬中東局勢緩和，但若中東地緣政治緊張局勢持續，或會加重環球通脹壓力，並影響主要央行的貨幣政策走向。貿易緊張局勢可能再度升溫、公共債務高企下主要先進經濟體主權債券收益率上升，以及對人工智能的預期若過於樂觀而可能引發的市場調整，亦須密切監察。*全年經濟預測上調至4.8%，基本通脹向下修訂至1.9%*考慮到今年首三季的實際數字，以及第四季有望進一步穩健增長，2026年全年實質本地生產總值增長預測由八月覆檢時的3.5%至4.5%向上修訂至4.8%。政府將繼續密切監察相關情況。通脹展望方面，消費物價通脹至今較預期低，反映國際油價上升對燃料相關項目的傳導效應較預期緩慢，政府早前推出的燃料補貼等相關措施亦有紓緩作用。雖然油價在美國中期選舉後回落，但地緣政治局勢發展仍存在不確定性，而早前油價高企的傳導效應預料將延續至2027年。然而，由於其他方面的價格壓力預料維持大致受控，整體通脹應會保持溫和。考慮到今年首三季的實際通脹數字以及上述因素，2026年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月覆檢時的2.5%及2.6%向下修訂至1.9%及2%。(bi)