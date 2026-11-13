13/11/2026 10:41

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指美國國債孳息率尚未見頂

▷ 10月孳息率回落因美債淡倉平倉

▷ 通脹風險較財政問題更迫切

《環富通基金頻道13日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)環球固定收益主管兼固定收益部門首席投資總監Arif Husain指，經歷9月至10月初的拋售潮後，美國10年期國債孳息率一度逼近5.4厘，30年期國債孳息率亦接近5.7厘。隨著市場於10月下旬回穩，國債孳息率再次回落，市場自然會問：「國債孳息率是否已經見頂？」答案是：尚未見頂。Arif Husain認為10月份孳息率回落，主要反映市場此前過度集中的美債淡倉逐步被平掉。Arif Husain預期美國國債孳息率曲線將出現「熊市趨平」(bear flattening)，即短期國債的跌幅較長期國債更大，令短期孳息率升幅超越長期孳息率，孳息率曲線因而趨平。事實上，若美國國債孳息率曲線在不久將來出現倒掛，亦不會感到意外。*通脹風險較財政問題更迫切，聯儲局或需超預期加息*必須強調，美國長期國債面臨的財政挑戰至今仍未解決，市場對資金的競爭亦未有減退。然而，眼前更值得關注的是通脹。該行的專有指標顯示，美國通脹水平可能遠高於市場預期。如果該行對通脹的預測準確，聯儲局可能需要加息至高於目前市場預期的水平。事實上，由於部分傳統貨幣政策傳導機制（例如房地產市場）受到結構性因素影響，未能如常發揮作用，聯儲局最終可能需要採取遠較市場預期更大力度的緊縮政策，而這可能導致孳息率曲線倒掛。*除非經濟陷入衰退，否則國債孳息率難真正見頂*Arif Husain認為，除非經濟陷入衰退，否則國債孳息率難以真正見頂。其中一種可能是聯儲局持續加息，直至經濟或金融體系某個環節出現問題，亦即因過度緊縮而引發政策失誤。另一個可能令孳息率見頂的因素，是已發展國家政府採取具體措施，改善財政紀律。法國國債孳息率於10月份急速攀升，甚至出現部分法國企業債券孳息率低於法國國債的情況。儘管Arif Husain對美國國債前景仍持略為審慎的看法，並預期長遠而言孳息率仍有上升空間，但值得注意的是，固定收益資產的吸引力已較過去很長一段時間顯著提升。這不僅是因為目前的孳息率處於較高水平，部分債券相對現金亦能提供相當可觀的額外收益。因此，固定收益資產在投資組合中的配置比重應逐步增加。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。